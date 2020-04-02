В Челябинске и Тюмени семьи сняли видео о занятиях спортом на карантине

Сейчас по всей стране запускается масса флешмобов: музыканты выкладывают свои песни и клипы, художники ‒ картины с видами из окон, а актеры записывают на видео чтение стихов и известных произведений. Но помимо искусства жители снимают занятия спортом всей семьей. К этой эстафете, которая облетела все соцсети, подключились и уральцы.

‒ Площадки на улице закрыты, и заниматься остается только дома. Мы запрет соблюдаем. ‒ рассказал "РГ" глава семьи из Тюмени Константин Заикин, который регулярно поддерживает себя в форме. - Для тренировок подойдет любое место, было бы желание. Начать можно с простого: разминка, отжимания от пола, приседания. Удалось повесить турник ‒ уже отлично!

Сначала отожмись сам, а потом вместе с папой ‒ так начинается тренировка сыновей Константина. Мальчики подтягиваются на турнике между стенками в коридоре, выполняют упор присев ‒ упор лежа. Видео тренировок они решили снять и опубликовать в соцсетях, так как выдалось свободное время.

‒ Увлечь детей примером обязательно, и не таким - "вон смотри, какой дядька", а собственным, в первую очередь, ‒ говорит Константин.

"Коллеги" тюменцев по карантину и активному образу жизни - многодетная семья Костандовых из Челябинска - тоже устраивают ежедневную физическую нагрузку. Родители с дочками дружно приседают, самый младший ребенок делает упражнения, сидя верхом на папе. Дети умудряются в комнате даже прыгать на скакалке. К слову, отец семейства занимается производством скакалок для профессиональных соревнований (по роупскиппингу) и отмечает, что спрос на них заметно вырос за последние дни.

‒ Оборудование для занятий спортом вовсе не обязательно, можно обойтись и подручными средствами, например, мячом. Главное ‒ включать фантазию и быть готовыми действовать. Для нас физическая активность давно стала образом жизни, также мы стараемся потратить высвободившееся время на семейное образование, ‒ поделился с "РГ" глава семьи Максим Костандов.

По его мнению, эти видео создаются не только ради развлечения, но и чтобы добавить в информационную повестку больше позитива. Тем более участие в упражнениях приносит положительные эмоции не только самим авторам ролика, но и посетителям в интернете, которые находятся сегодня в поиске новых впечатлений и подумывают о том, как провести карантин с пользой и в свое удовольствие.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.