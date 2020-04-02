В Нижнем Тагиле закупят планшеты для школьников на удаленном обучении

Нижнетагильцам, которые из-за материального положения не могут обеспечить своих детей техническими средствами для дистанционной учебы с 6 апреля, закупят централизованно планшеты.

Мониторинг, который городские власти провели по поручению оперативного штаба по COVID-19, выявил 84 таких семьи.

Гаджеты закупят на субвенцию от министерства образования Свердловской области, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Там, где школы могут предоставить компьютеры и ноутбуки для занятий, оборудование передается ученикам во временное пользование. Поставка планшетов ожидается в ближайший понедельник. Их получат ребята из семи школ - № 138, 21, 100, 23, 49, 65 и № 85.

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