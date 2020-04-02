В Свердловской области загорелся ангар с ГСМ

В Каменске-Уральском на улице Октябрьской загорелся ангар, где хранятся емкости с горюче-смазочными материалами. По предварительной информации пресс-службы МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 14:33 по местному времени. Огнеборцы отмечают, что ситуация осложнена наличием горючих веществ. На месте развернули штаб пожаротушения.

"К ликвидации пожара привлечены 31 человек личного состава, 11 единиц спецтехники. Сил и средств достаточно", - рапортует МЧС.

По данным спасателей, в момент, когда случилось происшествие, людей в здании не было, никто не пострадал.

В 15:27 пожар удалось локализовать.