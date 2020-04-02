Новости

Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц 12:39
Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в проведении тестов на коронавирус 12:38
В Самаре открылась лаборатория по выявлению коронавируса 12:36
Медики опровергли данные о безопасности коронавируса для новорожденных 12:36
В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса 12:33
Внедорожники УАЗ ощутимо подорожали с 1 апреля 12:32
В Мадриде начали помогать питомцам заболевших коронавирусом хозяев 12:31
Витамин B3 помог в борьбе с неизлечимой опухолью мозга 12:31
Мишустин: Меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно 12:29
СМИ: В Британии начнут отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным 12:27
В Ростове из-за коронавируса ограничили плановую медпомощь 12:25
Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза 12:24
На 201 военной базе впервые оцифровали фронтовые документы дистанционно 12:22
Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет 12:22
В Петербурге полиция нашла 5 тонн поддельной водки и коньяка 12:14
Берлинский политик заразился коронавирусом из солидарности с больной девушкой 12:14
В Белгороде объяснили цену на лимоны в 400 рублей 12:14
Россияне резко сократили операции с наличными из-за пандемии 12:12
Минкульт перенесет сроки производства отечественных фильмов 12:08
Отели Ялты оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей за нарушение карантина 12:07
Правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики 12:00
Видео: неосторожный водитель разбил на парковке и свою машину, и чужую 12:00
Уральский фонд проведет вебинары для родителей "особенных" детей 11:59
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 11:54
Фигуристка Медведева улетела из Канады в Японию 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 12:12
Рубрика: Экономика

Россияне резко сократили операции с наличными из-за пандемии

Текст: Светлана Ментюкова

Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на снятие со счетов наличных в рублях и в иностранной валюте, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк выдал первый заем на зарплату в условиях пандемии

"Объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели менее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% - в банкоматах. При этом продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня.

Фото: iStock
Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных

"Это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности: никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест", - приводится в сообщении пояснение первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Как сообщалось ранее, с 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов России.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Главврач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Перепись населения перенесут на следующий год
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино