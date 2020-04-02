Россияне резко сократили операции с наличными из-за пандемии

Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на снятие со счетов наличных в рублях и в иностранной валюте, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

"Объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели менее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% - в банкоматах. При этом продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня.

"Это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности: никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест", - приводится в сообщении пояснение первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Как сообщалось ранее, с 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов России.