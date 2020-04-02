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2 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Рязанской области от 2 апреля 2020 года № 127-р

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рязанской области на период установления в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ Президента Российской Федерации) нерабочих дней и во исполнение распоряжения Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг:

1. Утвердить:

образец и описание специального пропуска согласно приложению № 1;

образец формы журнала учета выданных специальных пропусков согласно приложению № 2.

2. Государственным органам Рязанской области, органам государственной власти Рязанской области, органам местного самоуправления, организациям, указанным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации, на период установления в Российской Федерации нерабочих дней, а также организациям, чья деятельность не приостановлена распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг после окончания периода установления в Российской Федерации нерабочих дней:

организовать выдачу сотрудникам, обеспечивающим их функционирование, добровольцам (волонтерам), привлекаемым к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, специальных пропусков по образцу согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

обеспечить учет выданных специальных пропусков в журнале учета согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

разместить на официальном сайте Правительства Рязанской области http://www.ryazangov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью графического элемента "Оформление пропуска на передвижение" соответствующую информацию с целью получения специального пропуска в электронном виде.

3. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области (В.А. Стройков) обеспечить техническое сопровождение направления органам и организациям, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, специальных пропусков в электронном виде.

4. Специальный пропуск, предусмотренный настоящим распоряжением, а также аналогичные документы, выданные в субъектах Российской Федерации на период установления в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации нерабочих дней, считаются действительными на территории Рязанской области при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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Образец и описание специального пропуска
(docx, DOCX, 106 Кб)
Образец формы журнала учета выданных специальных пропусков
(docx, DOCX, 104 Кб)