Закон Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года № 161-35 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. Дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Невыполнение обязанностей по информированию граждан, исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на получение информации о проведении публичных мероприятий в единых специально отведенных или приспособленных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера, о принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения публичного мероприятия в указанных местах

Невыполнение организатором публичного мероприятия обязанностей по информированию граждан о принятии решения об отказе от проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников нс более 500 человек в едином специально отведенном или приспособленном месте для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера (далее - специально отведенное место) или информированию в письменной форме исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на получение информации о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах, об указанном принятом решении - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; па должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.".

2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 48 после слов "в статьях 6," дополнить цифрами "61,".

3. Пункт 2 статьи 51 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на получение информации о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 61 настоящего Закона Санкт-Петербурга;".

Статья 2

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. В статье 1:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Правительство Санкт-Петербурга определяет не менее 4 единых специально отведенных или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политическою характера (далее -специально отведенные места).

Специально отведенные места в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга должны быть оснащены оборудованием, обеспечивающим соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников публичных мероприятий, других лиц.";

2) в пункте 12:

цифры "200" заменить цифрами "500";

цифры "100" заменить цифрами "200".

2. В статье 2:

1) в пункте 1 слова "лично либо по доверенности уполномоченным им лицом" исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уведомление о проведении публичного мероприятия, поданное его организатором, подлежит регистрации. На копии уведомления, которая возвращается организатору, должна быть сделана письменная отметка о дате и времени получения уведомления.";

3) в пункте 4 слова "Регистрация и рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия осуществляются" заменить словами "Рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия осуществляется";

4) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В случае отказа от проведения публичного мероприятия организатор публичного мероприятия обязан не позднее чем за один день до дня его проведения уведомить в письменной форме уполномоченный орган, в который подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.".

3. В пункте 1 статьи 3 слова "его мотивированному предложению места" заменить словами "мотивированному предложению уполномоченного органа места".

4. Пункт 12 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Не допускается проведение публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется их техническое обслуживание или ремонт.".

5. В статье 5:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Нормы предельной заполняемости территорий (помещений) в местах проведения публичных мероприятий определяются уполномоченными органами, рассматривающими уведомления о проведении публичных мероприятий, для каждого публичного мероприятия с учетом размера земельного участка, расположения на нем зеленых насаждений, зданий, сооружений, площади помещений, обеспечения требований безопасности граждан, свободы их передвижения и иных условий, исходя из возможности беспрепятственного нахождения одного человека на одном квадратном метре территории (помещения).

Порядок доведения уполномоченным органом до сведения организатора публичного мероприятия информации об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.";

2) в пункте 11 цифры "200" заменить цифрами "500".

6. В статье 51:

1) в пункте 1:

в абзаце нервом цифры "200" заменить цифрами "500":

подпункт 1 после слова "форма" дополнить словами "и цель";

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Уполномоченный орган в течение грех рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации, информирует организатора публичного мероприятия о возможности (невозможности) его проведения либо о ближайших свободных днях и (или) времени использования специально отведенного места.";

в абзаце десятом:

слова "в течение грех рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации," заменить словами "в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,";

абзац двенадцатый исключить;

2) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Организатор публичного мероприятия в случае отказа от проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников не более 500 человек в специально отведенном месте не позднее чем за один рабочий день до дня его проведения обязан принять меры по информированию граждан и информированию в письменной форме уполномоченного органа о принятом решении.

4. Специально отведенные места оснащаются Правительством Санкт-Петербурга оборудованием, обеспечивающим соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников публичных мероприятий, других лиц, в том числе сценой (подиумом), стационарными или передвижными туалетами, электрическим освещением, точкой подключения электроэнергии. Порядок оборудования специально отведенных мест устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

Категорирование и составление паспортов безопасности специально отведенных мест, как мест массового пребывания людей, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.".

7. В статье 52:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, а также в случае, если проведение публичного мероприятия создает угрозу обрушения зданий и сооружений или иную угрозу безопасности участников данного публичного мероприятия, запрещается:";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведение собраний и митингов на территориях, прилегающих к зданиям, занимаемым образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и учреждениями культуры, железнодорожным вокзалам и платформам, автобусным и морским вокзалам, аэропортам, зданиям и входам в вестибюли станций метрополитена (далее также - прилегающие территории).";

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Прилегающие территории ограничиваются окружностями с радиусом 50 метров от входа (выхода) в здания, занимаемые образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и учреждениями культуры. В случае если границы территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и учреждениями культуры, обозначены ограждениями, прилегающие территории ограничиваются ограждениями и окружностью с радиусом 25 метров от входа (выхода) на указанные огражденные территории.";

4) дополнить абзацем следующего содержания:

"Запреты, предусмотренные в настоящей статье, нс распространяются на проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах.".

Статья 3

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







