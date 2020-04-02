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2 апреля 2020 г.

Закон Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 года № 191-41 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 1 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 7 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1018 статьи 8 настоящего Кодекса".

2. Статью 8 дополнить пунктом 1018 следующего содержания:

"1018) установление временных и (или) единовременных мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также установление временных особенностей предоставления установленных законами Санкт-Петербурга мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включая временное изменение формы и порядка предоставления указанных мер и социальной помощи, в целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера";".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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