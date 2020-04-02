Старинные русские домашние занятия для #сидимдома

Русские народные промыслы, которыми в старину занимались наши предки на дому, пригодились бы и нам - чтобы было, чем заняться во время карантина

Во времена, которые войдут в российскую и мировую историю как самоизоляция, многие перешли на "удаленку", кто-то, пользуясь случаем, разбирает дома шкафы и вытирает вековую пыль из углов, куда не ступала нога человека, или просто "сидит в телефоне".

Наши предки не раз переживали эпидемии. И тоже не всегда соблюдали карантин. Но были моменты, когда дома приходилось сидеть не из-за этого - например во время сильных морозов и снегопадов, весенней распутицы. Кто-то на зиму, пока не было работы в поле, уходил из села на работу в город - таких крестьян называли "отходниками".

Но многие были вынуждены заниматься промыслами круглый год. Это было необходимо, чтобы прокормить себя и семью из-за нехватки пахотных земель и угодий. Такие крестьяне постоянно занимались ремеслами и звались кустарями.

С давних пор про баклуши вспоминали, когда хотели указать человеку, что он бездельничает. При этом мало кто понимал, что такое баклуши. Это - заготовки для деревянных ложек. Чтобы изготовить баклушу, не надо было владеть особым умением. Ставили за эту работу тех, кто только учился у резчика. И вот за эти баклуши подмастерье еще и попрекали. С тех пор такая работа ассоциируется с бездельем.

Мастера изготавливают деревянные ложки в Семеновском уезде Нижегородской губернии.

От битья баклуш переходили к вырезанию ложек. Особенно искусные мастера работали в Нижегородской губернии. "Знатно режет: всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и боскую, и межеумок, и крестовую", - пишет про разновидности ложек Павел Мельников-Печерский в своем романе "В лесах".

Плетение корзин в селе Бор Нижегородской губернии. Фото: Википедия

Здесь же, в лесах Нижегородской губернии, занимались плетением корзин и лукошек. Но этот промысел был распространен во многих губерниях. Изделия из дерева и бересты, в том числе, посуда, туеса и пестери - аналог сегодняшних рюкзаков - летом продавались на ярмарках в городах и крупных селах.

Дмитрий Соколов из псковской деревни Родина и сейчас плетет корзины и мебель из ивы, которую сам же заготавливает. Производство фактически на дому, работает вместе с женой и детьми. Почти как Федор Кузькин из повести Бориса Можаева "Живой". Тот делал кошелки из ивовых прутьев, которые заготавливал впрок. Приговаривал: "Хоть узлы из них вяжи, хоть кружева плети".

У того же Мельникова-Печерского можно прочитать о видах посуды, которые работали у себя токари в Заволжье: "Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в полведра и даже чуть не в целое ведро; по лавкам стояли ставешки (несколько чашек, складываемых вместе - прим. "Родины"), блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь".

Из дерева изготавливались и игрушки. Да, до сих пор известны глиняные - дымковская, филимоновская, каргопольская… Из дерева же игрушку вырезали в Богородском уезде Московской губернии. А Подольский до сих пор известен игрушкой бабенской - по названию деревни Бабенки. Тут резчики у себя на дому вытачивали из дерева многоместные шары, пирамидки, яйца и, конечно, матрешки. А еще - бирюльки.

Так на самом деле выглядит игра в бирюльки. Фото: Родина

Эта старинная русская игра почти забыта. Про бирюльки мы вспоминаем, когда говорим про какие-то пустяки. При этом бирюльки для многих такое же непонятное слово, как баклуши.

Сергей Виданов - главный хранитель местного промысла - рассказывает о точильщиках, которые занимались изготовлением игрушек, а еще шахмат и шашек. "До 1913 года, то есть до начала Первой мировой, в деревнях работало около тысячи токарей", - говорит он.

В Подольском уезде крестьяне были заняты также производством телег и саней. Работы велись фактически у себя дома. Распорядок дня тележников Виданов приводит в своей книге "Промыслы крестьян Подольского уезда Московской губернии середины XIX - начала ХХ века": "Работать они начинают в 6 часов утра. В летнее время заканчивают в 9 вечера. С 8 сентября тележники удлиняют свой рабочий день на 1 час. Ни летом, ни зимой после обеда они не отдыхают. Чай пьют в 6 часов утра, как встанут. Завтракают в 10 часов. В 12 часов пьют чай. Обедают в 3 часа. И около 6 часов вечерний чай".

Кроме того, в Подольском и Егорьевском уездах кустари занимались изготовлением гребней, щеток, пуговиц…

Подольские кружева продавались не только в Москве, но и за границей. После революции промысел хотели закрыть, но передумали - за проданные на Запад кружева выручали столь необходимую молодому государству валюту.

Лапти - обувь, бывшая в ходу до 1930-х годов, - изготовлялись повсеместно, но все-таки не во всех губерниях, где они были востребованы.

- Лапти дошли в цене до 1 руб. 15 коп. за пару. Появилась мода на лапти, - пишет в своем дневнике в июне 1916 года Евгений Дюбюк.

В прошлом году в белорусском Шклове на чердаке здания во время реконструкции нашли целую гору лаптей, которые пролежали там более века и почему-то не были проданы. И остались в идеальном состоянии.

Главная русская обувь до 1930-х годов.

В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей, поэтому многие занимались плетением лаптей самостоятельно. Для этого необходимо было заготовить древесную кору - как правило, липовую. Отсюда и выражение "ободрать, как липку".

Во многих губерниях находились центры производства лаптей. Например, в селе Семеновском Кинешемского уезда Костромской губернии лапотный промысел был так развит, что село официально именовалось Семеновским-Лапотным (теперь поселок Островское).

Семеновское-Лапотное в конце XIX - начале ХХ века было одним из центров изготовления самой ходовой обуви.

А в Рязанской губернии до сих пор сохраняется присказка, о которой упоминает Борис Можаев в рассказе "Путешествие в Мещеру": "Чтобы наш рязанский лапоть да воду пропускал! Ни в жисть!"

Также на Рязанщине был распространен рогожный промысел. Крестьяне - как правило на дому - занимались плетением рогожи (из растения рогоз) для грубой ткани и кулей. Для работы использовалось и лыко с мочалом. Отсюда еще одно устоявшееся выражение: "Лыко и мочало - начинай сначала".

Рогожный промысел в Касимовском уезде Рязанской губернии.

Правда, День лаптя каждый год сейчас отмечают не в Костроме, а в Суздале Владимирской губернии, которая когда-то славилась мастерами-иконописцами. Они работали, как правило, в крупных селах Мстере, Палехе и Холуе. Там же развивалась и лаковая миниатюра - роспись коробочек, лотков и кубышек.

Один из самых известных выходцев из Палеха - художник Павел Корин. Мастерскую его деда - Николая Илларионовича - в 1860-х считали одной из главных "семейных" палехских мастерских. А сам Павел Дмитриевич в советские времена оформлял станции московского метро.

Иконописец за работой.

На станции "Комсомольская" Кольцевой линии, для которой Корин делал мозаики, есть изображения Спаса на хоругвях Александра Невского и Дмитрия Донского. Выходит, это единственные иконы в метро. Которые появились еще в сталинскую эпоху.

Вязание, плетение и ткачество во все времена оставались традиционными домашними занятиями. "Три девицы под окном пряли поздно вечерком" - это давно классика.

Как и расписные и резные прялки, которые сами по себе были произведением искусства. Как и кружева (вологодские, калязинские).

Пряха с детьми. Конец XIX - начало ХХ века.

Наши предки с пользой проводили время - в этом можно убедиться даже из этого небольшого текста. И у нас есть, чему у них поучиться. Начать можно с баклуш или бирюлек.