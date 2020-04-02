СУЭК поддерживает медицину в регионах своего присутствия

АО "СУЭК" Андрея Мельниченко в условиях пандемии коронавируса оказывает поддержку медицинским учреждениям регионов присутствия.

В частности, Сибирская угольная энергетическая компания приобрела и передала Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича два современных передвижных цифровых рентгеновских аппарата Matrix (Италия).

В Кемеровской области СУЭК оказала поддержку медицинским учреждениям Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска. В Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) переданы одна тысяча медицинских респираторных масок, десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны. Этот запас должен помочь медикам для принятия экстренных эффективных мер в случае выявления инфицированных коронавирусом горожан.

Еще тысяча медицинских респираторных масок отправлена в инфекционное отделение ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1". Туда же переданы отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие. Речь об аппаратуре крайне важной при острых заболеваниях пневмонией.