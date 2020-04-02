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2 апреля 2020 г.

Постановление главного санитарного врача по Тульской области от 1 апреля 2020 года № 2 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Тульской области"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Тульской области, а также с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тульской области, в соответствии с п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ("Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, № 14, ст. 1650, 2019, № 30, ст. 4134), постановляю:

1. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, в которых возможно формирование очередей посетителей (клиентов) обеспечить:

до 00.00 часов 04 апреля 2020 года нанесение разметки в помещениях, позволяющей соблюдать дистанцию между посетителями (клиентами) не менее 1,0 м;

доведение до граждан информации о необходимости соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,0 м.

2. О принятых мерах по исполнению Постановления Главного государственного врача по Тульской области проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Тульской области А.Э.Ломовцев



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