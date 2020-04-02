Турецкие дроны сожгли машины снабжения сил Хафтара под Бени-Валидом

В Ливии противоборствующие стороны продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты. Так, на днях действующий на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) дрон Wing Loong II производства КНР попытался приблизиться к турецкому фрегату.

Боевой корабль, по некоторым данным, сопровождал пришедший с грузом военной техники транспорт. Беспилотник попытались сбить, но ему удалось увернуться от атаковавших его ракет. Одна из них, к тому же, оказалась неисправной и просто упала на землю, к счастью, не причинив никому вреда.

В то же время, несмотря на существенные потери, турецкая сторона, оказывающая поддержку так называемому "правительству национального единства", увеличила количество боевых вылетов, имеющихся БПЛА Bayraktar TB2. Им удалось полностью уничтожить автомашину с артиллерийскими боеприпасами и реактивными снарядами к установкам БМ-21 "Град" к югу от города Бени-Валид.

#Libya- and now same story but a fuel truck convoy near #Nasmah, south of Bani Walid pic.twitter.com/jUpduJpFwI — Oded Berkowitz (@Oded121351) April 2, 2020

Также атаке подверглись два бензовоза, которые везли топливо силам фельдмаршала Хафтара. Одно транспортное средство сгорело полностью, водителю другого удалось отцепить тягач от полуприцепа-цистерны и отвести его на безопасное расстояние.

Обнародованы сводки о многочисленных атаках на военные объекты ЛНА, но пока нет достоверных данных, подтверждающих их успешность. Тем не менее, уже сейчас некоторые такие сообщения можно считать дезинформацией. Так, объявлялось о том, что были подбиты два танка. На обнародованном видео, которое снято с беспилотника, видна пара средних Т-55. Однако взрыв неустановленного боеприпаса произошел от них в нескольких десятках метров, не причинив технике никакого вреда.