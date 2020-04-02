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02.04.2020,  
15:22
Текст:  Алексей Брусилов

Турецкие дроны сожгли машины снабжения сил Хафтара под Бени-Валидом

В Ливии противоборствующие стороны продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты. Так, на днях действующий на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) дрон Wing Loong II производства КНР попытался приблизиться к турецкому фрегату.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости 876970 07.03.2011 Взрыв ракеты, выпущенной истребителем, в городе Рас-Лануф. Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
876970 07.03.2011 Взрыв ракеты, выпущенной истребителем, в городе Рас-Лануф. Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: ТАСС
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Боевой корабль, по некоторым данным, сопровождал пришедший с грузом военной техники транспорт. Беспилотник попытались сбить, но ему удалось увернуться от атаковавших его ракет. Одна из них, к тому же, оказалась неисправной и просто упала на землю, к счастью, не причинив никому вреда.

В то же время, несмотря на существенные потери, турецкая сторона, оказывающая поддержку так называемому "правительству национального единства", увеличила количество боевых вылетов, имеющихся БПЛА Bayraktar TB2. Им удалось полностью уничтожить автомашину с артиллерийскими боеприпасами и реактивными снарядами к установкам БМ-21 "Град" к югу от города Бени-Валид.

Также атаке подверглись два бензовоза, которые везли топливо силам фельдмаршала Хафтара. Одно транспортное средство сгорело полностью, водителю другого удалось отцепить тягач от полуприцепа-цистерны и отвести его на безопасное расстояние.

Обнародованы сводки о многочисленных атаках на военные объекты ЛНА, но пока нет достоверных данных, подтверждающих их успешность. Тем не менее, уже сейчас некоторые такие сообщения можно считать дезинформацией. Так, объявлялось о том, что были подбиты два танка. На обнародованном видео, которое снято с беспилотника, видна пара средних Т-55. Однако взрыв неустановленного боеприпаса произошел от них в нескольких десятках метров, не причинив технике никакого вреда.

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