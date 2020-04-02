В Австрии безработица вернулась к послевоенному уровню

В Австрии впервые с 1946 года более полумиллиона человек потеряли работу. Прирост безработицы по сравнению с прошлым годом составил 52,2 процента. Больше всего пострадала туристическая отрасль, а также гастрономия, сообщает телеканал ORF.at.

По данным министерства социального обеспечения, наибольший рост безработицы был зафиксирован в туристической сфере в связи с закрытием в середине марта горнолыжного сезона. Число людей без работы увеличилось на 145 процентов и составило 60784 человека.

Рост безработицы в туризме является следствием мер по борьбе с пандемией. Поэтому предприниматели рассчитывают на помощь из чрезвычайных фондов государства, заявила президент Австрийской ассоциации отельеров Микаэла Райтерер.

Эксперты отмечают, что кризис по-разному влияет на рынки труда в различных землях. Сильнее всех от пандемии пострадали туристические регионы Тироль и Зальцбург. В Тироле уровень безработицы увеличился на 147 процентов.

В целом безработица в стране выросла на 4,7 процентных пункта до 12,2 процента. На 150 тысяч человек снизилось число лиц, работающих по найму. Кроме того, на 20,5 процента уменьшилось количество зарегистрированных доступных мест. В общей сложности число безработных и студентов, готовящихся вступить в трудовую жизнь, составляет 562 522 человека.