В Госдуме назвали обоснованным шагом продление нерабочих дней

О продлении Владимир Путин заявил в своем телеобращении. Президент отметил, что угроза распространения коронавируса сохраняется. Он также пояснил, что сокращение нерабочего периода возможно, "если позволит обстановка". Вместе с тем главы регионов до конца недели должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

- По сути, это прямое указание сохранять режим самоизоляции, а для кого-то - и карантина. Увы, необходимость таких мер продиктована объективными данными - приростом заболевших коронавирусной инфекцией, - констатировал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия").

По его оценке, в нынешние ситуации такие меры не могут быть избыточными. "Мы должны еще раз напомнить себе, что главное сейчас - сохранение жизни, своей и своих близких, неукоснительное соблюдение всех предписанных мер безопасности", - подчеркнул он.

Как ожидаемое и необходимое расценил меру из обращения президента и глава партии и фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его мнению, дополнительные полномочия губернаторов помогут минимизировать ущерб для экономики при обеспечении безопасности людей.

- Продление до конца апреля нерабочей недели - это шанс переломить динамику распространения инфекции и приблизить победу над коронавирусом, - считает он. - Эта неделя показала, что ограничительные меры вполне действенны. Президент Путин принял правильное и ожидаемое решение о продлении особого периода".

Предоставление руководителям регионов права определять степень ограничительных мер позволит обеспечивать безопасность граждан при минимальном ущербе для экономики и доходов людей, отметил Миронов. В числе прочего, они смогут допускать работу конкретных предприятий и организаций.

Парламентарий также предложил принять новые меры по поддержке населения и бизнеса. "Необходима адресная поддержка, необходимые новые льготы, которые нужно срочно прорабатывать и вводить", - отметил он.