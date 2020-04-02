В Госдуме посоветовали не сдавать тест на коронавирус самостоятельно

Смысла в самостоятельной сдаче теста на коронавирус нет. Об этом заявил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Сегодня результат теста может быть отрицательным, а завтра он может измениться, заявил парламентарий, который курирует партпроект "Единой России" "Здоровое будущее".

- Кроме того, при сдаче теста есть вероятность столкнуться с заболевшими и заразиться самому, - добавил он. - Одним словом, проходить тест нужно тогда, когда говорят врачи.

Первое, что нужно сделать, если почувствовали хотя бы один из симптомов заболевания - это вызвать врача, уверен Морозов.

- Если вы находитесь не дома, надо вернуться домой, избегая контактов, и вызвать специалиста. Врач приедет, и вам нужно будет следовать его рекомендациям, - посоветовал глава комитета.

Для оформления больничных ходить никуда не надо, напомнил он. Ведь с 20 марта те, кто приехал из-за границы или мог контактировать с больными, имеют возможность сделать это через портал "Госуслуги". Можно и просто позвонить в поликлинику и больничный лист доставят домой.

А если нужны лекарства? Находясь на карантине, можно позвонить в аптеку, в свою поликлинику, и тогда привезут необходимые препараты с помощью волонтеров, рекомендовал также депутат.