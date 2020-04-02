В Москве простились с писателем Юрием Бондаревым

- Юрия Бондарева похоронили, на кладбище приехали самые близкие, семья. Была рота почетного караула, троекратный салют, - приводит слова Иванова ТАСС.
Напомним, писателя не стало 29 марта. Он умер на 97-м году жизни, буквально пару недель назад - 15 марта - отметив день рождения, а в мае готовился ко встрече 75-й годовщины Победы.
Родился Юрий Бондарев в Орске. Прошел Великую Отечественную войну, где был дважды ранен. После - поступил в Литинститут, занимался в семинаре Константина Паустовского. Читателями до сих пор любимы "Батальоны просят огня" (1957), "Тишина" (1962), "Двое" (1964) и , конечно, роман о Сталинградской битве "Горячий снег". По произведениям писателя были сняты фильмы, а сам он награжден множеством орденов, медалей и премий.