В Москве простились с писателем Юрием Бондаревым

Писателя Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Почтить память автора легендарного "Горячего снега" и проводить его в последний путь вместе с семьей пришли помощник президента РФ Владимир Мединский, а также глава Роспечати Михаил Сеславинский. Прощание состоялось в ритуальном зале при Центральной клинической больнице. О завершении траурной церемонии сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов.

- Юрия Бондарева похоронили, на кладбище приехали самые близкие, семья. Была рота почетного караула, троекратный салют, - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, писателя не стало 29 марта. Он умер на 97-м году жизни, буквально пару недель назад - 15 марта - отметив день рождения, а в мае готовился ко встрече 75-й годовщины Победы.

Родился Юрий Бондарев в Орске. Прошел Великую Отечественную войну, где был дважды ранен. После - поступил в Литинститут, занимался в семинаре Константина Паустовского. Читателями до сих пор любимы "Батальоны просят огня" (1957), "Тишина" (1962), "Двое" (1964) и , конечно, роман о Сталинградской битве "Горячий снег". По произведениям писателя были сняты фильмы, а сам он награжден множеством орденов, медалей и премий.