В Панаме ввели запрет на встречи мужчин и женщин в публичных местах

В то время как в борьбе с пандемией все страны предпринимают в целом похожие меры, власти Панамы подошли к вопросу с неожиданной стороны. Как сообщает CNN, правительство страны вводит запрет на встречи мужчин и женщин в публичных местах. По меньшей мере, на 15 ближайших дней.

Решение правительства опубликовано в среду. С этого момента женщинам разрешается покидать свои дома для покупки предметов первой необходимости по понедельникам, средам и пятницам, а мужчинам - во вторник, четверг и субботу. По воскресеньям все граждане будут оставаться дома.

"Большое количество людей, которые игнорируют ограничения домашнего карантина, заставили правительство принять более жесткие меры", - говорится в заявлении президента Панамы Лаурентино Кортезо.

При этом CNN задается животрепещущим вопросом: что в условиях гендерного карантина делать "среднему полу" - местным транссексуалам? Никаких разъяснений телеканалу панамское правительство по этому поводу пока не дало.

По словам представителей местного здравоохранения, в Панаме зарегистрировано 1075 подтвержденных случаев коронавируса и 27 случаев смерти.