В России стартовали продажи новых MacBook Air. На официальном сайте Apple появилась возможность приобрести эти ноутбуки - ранее, несмотря на анонс 18 марта, ноутбуки оставались недоступными для заказа.

Напомним, одним из главных нововведений стала клавиатура Magic Keyboard с механизмом клавиш "ножницы". Предыдущий тип клавиатуры "бабочка" критиковали за хрупкость, быстрый износ и залипание клавиш, поэтому Apple была вынуждена от него отказаться.

В минимальной конфигурации с процессором Intel Core i3 и встроенной памятью на 256 ГБ стоимость нового ноутбука составляет 89990 рублей, а версия с Intel Core i5 и накопителем на 512 ГБ обойдется уже в 119990 рублей. А за MacBook Air в топовой комплектации с Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем в 2 ТБ попросят 214990 рублей. Если оформить заказ сейчас, то Apple обещает доставить новые ноутбуки в период с 9 по 16 апреля.