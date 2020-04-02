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02.04.2020 08:25
Рубрика: В мире

В США изобрели велосипед со складными колесами

Текст: Андрей Васильев

Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Такой велосипед, который весит 14 килограмм, можно сложить или развернуть менее чем за две минуты, сообщает издание The New Atlas. Главной его изюминкой являются колеса, сделанные из пенистого материала, обтянутого безвоздушным поролоном. Инженер объяснил, как складывается его велосипед: "Представьте, что перед вами пицца, разрезанная на три части. Колесо велосипеда складывается, поднимая одну часть, скручивая ее и укладывая на другую. Сделайте это снова, и вы сложите вместе три ломтика. Колесо заблокировано на каждом соединении обода и на ступице. Соединения обода и ступица имеют зажим".

В настоящее время инженер занят поиском инвесторов для запуска своего детища в массовое производство. По его словам, ориентировочная стоимость необычного велосипеда от 1600 до 2500 долларов.

В мире США

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