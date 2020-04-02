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02.04.2020 13:42
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 70% россиян ограничили контакты с другими людьми

Текст: Владимир Емельяненко

По данным опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян из-за коронавируса ушли на самоизоляцию - ограничили контакты с другими людьми, самоизолировались дома, уехали на дачу или в другое отдаленное место.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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При этом, если в марте было 42 процента добровольно изолированных, то в апреле - уже 70 процентов. то есть рост числа самоизолированных вырос почти наполовину. Также существенно, более половины сограждан или 61 процент следят за гигиеной - моют руки или используют специальные антисептики.

Правда носят медицинские маски или респираторы заметно меньше людей - лишь 21 процент. Убираются и проводят дезинфекцию квартри-домов и их тщательно проветривают еще меньше - 15 процентов. Не посещают места массового скопления людей и различные мероприятия, в принципе избегают скопления людей, например, в общественном транспорте - 12 процентов, стараются поддерживать иммунитет, принимают витамины или лекарства и следят за своим здоровьем - 8 процентов.

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Еще 3 процента опрошенных сообщили, что носят резиновые перчатки и не трогают ничего руками в общественных местах. 2 процента держат дистанцию с другими людьми и жестко соблюдают карантин.

Правда, 4 процента участников опроса заявили о том, что вообще не предпринимают никаких защитных мер от коронавируса.

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