Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку

44-летняя актриса Мила Йовович похвалилась успехами своей двенадцатилетней дочери Эвер Габо в русском языке, опубликовав в Instagram соответствующее видео.
На нем Эвер, старшая дочь Милы и режиссера Пола Андерсона, читает лично сочиненную на русском сказку. Персонажами которой выступают крыса и лягушка, решившие подкрепиться.
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My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻♀️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy!😘 Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘
Как пояснила Мила, ее дочь ежедневно практикуется писать и читать по-русски не менее получаса. Так как в школе объявлен карантин - и у девочки появилось на это больше времени.
"Сегодня она решила написать по-русски на кириллице! Это суперглупо и восхитительно по отношению к крысе и лягушке, которые живут вместе и устраивают ужин", - информирует Йовович.
Добавив: "Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!".
К текущему моменту ролик набрал почти миллион просмотров. И множество отзывов умиляющихся подписчиков.