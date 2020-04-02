Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку

44-летняя актриса Мила Йовович похвалилась успехами своей двенадцатилетней дочери Эвер Габо в русском языке, опубликовав в Instagram соответствующее видео.

На нем Эвер, старшая дочь Милы и режиссера Пола Андерсона, читает лично сочиненную на русском сказку. Персонажами которой выступают крыса и лягушка, решившие подкрепиться.

Как пояснила Мила, ее дочь ежедневно практикуется писать и читать по-русски не менее получаса. Так как в школе объявлен карантин - и у девочки появилось на это больше времени.

"Сегодня она решила написать по-русски на кириллице! Это суперглупо и восхитительно по отношению к крысе и лягушке, которые живут вместе и устраивают ужин", - информирует Йовович.

Добавив: "Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!".

К текущему моменту ролик набрал почти миллион просмотров. И множество отзывов умиляющихся подписчиков.