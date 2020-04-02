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2 апреля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 2 апреля 2020 года № 70 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6. Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений.".

1.2. Пункт 24 дополнить подпунктом 24.3 следующего содержания:

"24.3. Организовать контроль за соблюдением гражданами запретов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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