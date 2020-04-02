Указ губернатора Владимирской области от 2 апреля 2020 года № 71 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив абзац 8 пункта 34 в следующей редакции:

"Подтверждением необходимости следования к местам работы (от мест), осуществления деятельности, которые не приостановлены в соответствии с настоящим Указом, является справка, выданная работодателем по форме, утвержденной администрацией области.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







