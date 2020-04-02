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Вокалист группы Testament Чак Билли и его жена заболели коронавирусом

Новости
    02.04.2020, 11:01
Текст:   Олег Усков

57-летний Чак Билли, старожил и вокалист легендарной американской трэш-группы Testament, заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает Blabbermouth.

Фото: EPA/ Axel Heimken
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Кроме того, зараза найдена у жены музыканта.

Отмечается, что Билли стал одним из первых значительных исполнителей тяжелой музыки, заразившихся COVID-19.

Чак почувствовал себя плохо, когда его группа вернулась из Bay Strikes Back - европейского тура с Exodus и Death Angel. Тогда же признаки заболевания появились у его супруги Тиффани.

Из-за вспышки коронавируса коллективам пришлось отменить как минимум два ранее анонсированных концерта тура - в Милане и Ганновере.

Билли с женой находятся на карантине.

Группа Testament создана в Беркли, Калифорния, в 1982-м. Чак Билли влился в ее состав в 1986 году, перед началом записи дебютного альбома проекта The Legacy, заменив Стива Сузу.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился гитарист Exodus и Slayer Гэри Холт.

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