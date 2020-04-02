Вышел трейлер продолжения зомби-экшена "Поезд в Пусан"

Своевременно-то как (шутка): на YouTube опубликован крайне впечатляюще выглядящий трейлер продолжения южнокорейского зомби-экшена "Поезд в Пусан", немало порадовавшего в 2016 году энтузиастов жанра.

Вторая часть носит подзаголовок "Полуостров" и, судя по ролику, эскалирует заложенную еще "Мировой войной Z" тему лавинообразных "быстрых" зомби, составляющих в процессе наскакивания разного рода пугающе вычурные некрофизиологические композиции.

Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.

Режиссер и соавтор сценария - снявший оригинал Ён Сан Хо.

Датой российской премьеры значится 6 августа.