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Вышел трейлер продолжения зомби-экшена "Поезд в Пусан"

Новости
    02.04.2020, 15:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Своевременно-то как (шутка): на YouTube опубликован крайне впечатляюще выглядящий трейлер продолжения южнокорейского зомби-экшена "Поезд в Пусан", немало порадовавшего в 2016 году энтузиастов жанра.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер зомби-хоррора про коронавирус Corona Zombies

Вторая часть носит подзаголовок "Полуостров" и, судя по ролику, эскалирует заложенную еще "Мировой войной Z" тему лавинообразных "быстрых" зомби, составляющих в процессе наскакивания разного рода пугающе вычурные некрофизиологические композиции.

Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.

Режиссер и соавтор сценария - снявший оригинал Ён Сан Хо.

Датой российской премьеры значится 6 августа.

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