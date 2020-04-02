Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 апреля 2020 года № 1090 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова ", в том числе" исключить;

2) в абзаце третьем пункта 3.1 слова "1,5 метров" заменить словами "1 метра";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицам, прибывшим начиная с 1 апреля 2020 года в аэропорт г. Якутска из зарубежных стран, выполнять требования по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.";

4) в пункте 10:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечить изоляцию в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;";

дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в пункте 4 настоящего Указа, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

12) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы

патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР);

13) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

прибывших на территорию Республики Саха (Якутия) с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)







