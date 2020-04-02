Указ губернатора Ярославской области от 1 апреля 2020 года № 76 "О внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания и других предприятий общественного питания, предполагающую услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для организаций, деятельность которых временно не ограничена в соответствии с указами Президента Российской Федерации и указами Губернатора Ярославской области, а также за исключением деятельности, связанной с приготовлением продуктов питания и напитков навынос и с доставкой продуктов питания и напитков, с 28 марта по 05 апреля включительно;".

1.2. Пункт 84 изложить в следующей редакции:

"84. Департаменту образования Ярославской области обеспечить организацию выдачи наборов продуктов питания обучающимся образовательных организаций, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса за пределами образовательной организации, в соответствии со статьей 63 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".".

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







