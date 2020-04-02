Постановление губернатора Забайкальского края от 2 апреля 2020 года № 22 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19) следующие изменения:

1)в преамбуле слова "подпунктом "м" заменить словами "подпунктами "м", "у";

2)дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции.";

3)в пункте 4:

а)абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также прибывшим из других субъектов Российской Федерации:";

б)подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в случае прибытия из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также прибытия из других субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции;

б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации незамедлительно сообщать о месте, датах пребывания в указанных странах (территориях), а также на территориях других субъектов Российской Федерации, адрес места проживания, свои контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112";";

4)подпункт первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), а также работникам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);".

А.М.Осипов







