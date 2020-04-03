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03.04.2020,  
14:21
Текст:  Алексей Брусилов

Американские БТР М113 оснастили советским оружием во Вьетнаме

Трофейные американские БТР М113 Вьетнамской народной армии вооружили советским стрелковым оружием.

После поражения и капитуляции марионеточного южновьетнамского режима победителям досталось более 1300 поставленных США бронетранспортеров такого типа.

Часть техники позже подарили странам, которые оказывали Вьетнаму помощь в борьбе с заокеанским агрессором, однако большая часть пошла в общевойсковые соединения ВНА.

"Сто тринадцатый", конечно, значительно уступал имевшимся в войсках "поплавкам" - БТР-50 из СССР, однако выигрывал в сравнении с поставленными из Китая "Тип 63" - эти бронемашины были довольно примитивными, с плохим качеством сборки и крайне невысокой надежностью.

"Американцам" длительное время пришлось воевать с бандформированиями полпотовцев в соседней Камбодже.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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За десятки лет эксплуатации имеющийся парк сократился всего до двух сотен. Оставшиеся экземпляры стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Хотя у вьетнамцев имеются запасы крупнокалиберных пулеметов Browning M2 и обычных М60, было решено перевооружить бронетранспортеры советскими НСВ "Утес" и ПКМ.

Огневая мощь также усилена за счет станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 "Копье", способных уничтожать цели осколочными гранатами на дистанции до 4500 метров.

Судя по тому, что М113 постоянно дорабатываются, снимать их с вооружения в обозримом будущем не планируется.

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