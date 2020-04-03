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03.04.2020,  
12:07
Текст:  Антон Валагин

Армия США заготовит 100 тысяч мешков для жертв COVID-19

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Министерство Обороны США получило от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) задание подготовить 100 тысяч мешков для погибших от коронавируса. По прогнозам Белого дома, в результате пандемии может погибнуть до 240 тысяч американцев - даже при использовании стратегий смягчения последствий. Если это произойдет, обязанности по обработке тел также лягут на армию, пишет The Drive.

Фото: Пресс-служба постпреда РФ при ООН / РИА Новости
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50 тысяч мешков для трупов Пентагон уже отправил FEMA из собственных запасов. Агентство послало 85 трейлеров-рефрижераторов в качестве временных моргов в Нью-Йорк. Самый большой город США стал эпицентром пандемии - по данным на 1 апреля здесь зарегистрировано 45 тысяч заболевших и 1300 погибших (в целом по стране 200 тысяч инфицированных и более 5000 погибших).

Военно-медицинские и вспомогательные части армии США - в том числе Национальная гвардия, - разворачиваются в ряде штатов для оказания помощи гражданским властям в борьбе с коронавирусом. По мере развития событий могут быть сформированы так называемые "подразделения по делам моргов" - проще говоря, похоронные команды. Они займутся сбором информации и образцов ДНК для идентификации останков, консультированием семей погибших и психологической помощью. В состав таких подразделений включены и военные капелланы.

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Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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