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3 апреля 2020 г.

Указ главы Чеченской Республики от 3 апреля 2020 года № 72 "О внесении изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 26 марта 2020 года № 60"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чеченской Республики от 26 марта 2020 года № 60 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить для государственных гражданских служащих Чеченской Республики (далее - гражданские служащие) с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением денежного содержания.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Руководителям органов государственной власти Чеченской Республики:

1) для обеспечения функционирования органов государственной власти Чеченской Республики в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года определить численность гражданских служащих из числа преимущественно проживающих в населенном пункте по месту нахождения соответствующего органа государственной власти Чеченской Республики и его территориальных подразделений, в количестве не более 30 процентов от предельной численности их аппаратов;

2) установить порядок организации работы соответствующих органов государственной власти в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года.";

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. В случае необходимости органам государственной власти Чеченской Республики организовать дистанционное исполнение должностных обязанностей гражданскими служащими, не входящими в численность, определяемую в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего указа.";

г) в пункте 3 слова "в пункте 1 и 2" заменить словами "в пунктах 1,2 и 2.1".

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководителя Администрации Г лавы и Правительства Чеченской Республики Закриева Я.С.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров



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