Распоряжение правительства Челябинской области от 3 апреля 2020 года № 186-рп "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области"

Новости

В Крыму выписаны первые перенесшие коронавирус пациенты 17:40
Итальянский дизайнер Серджо России умер от коронавируса 17:32
В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина 17:30
В КЧР хирург бесплатно поможет детям во время самоизоляции 17:28
Бывшая глава МИД Австрии обвинила супруга в домашнем насилии 17:19
Турция отложила начало туристического сезона до конца мая 17:11
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 17:11
Большие зазоры кузова, сломанные детали. Профессионал изучил Tesla 17:11
В Поморье представили врио губернатора 17:09
Федор Конюхов самоизолировался в тульской деревне 17:02
В Нидерландах число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч 17:00
Ректор ВШЭ: Школы и вузы сегодня проходят стресс-тест 16:59
ЦБ ожидает подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей в июне 16:58
Авиарейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменен 16:55
Вильнюс ввел запрет на въезд автомобилей из Беларуси 16:50
Ученые заявили об опасности "коронафобии" 16:45
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине 16:43
Гендиректор "Алросы" потратит 18,5 млн на борьбу с COVID-19 в Якутии 16:42
РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра 16:37
У сотрудника пермского военного училища заподозрили коронавирус 16:37
Рязанская Малявка вошла в тройку самых забавных рек России 16:32
Глава Минздрава рассказал, кому нужно срочно обращаться за помощью медиков 16:30
Фермеры в США из-за краха отрасли вынуждены сливать молоко в канализацию 16:30
В Татарстане отменят абонентскую плату за детсады на время самоизоляции 16:29
В Мурманской области найдены разрушающие нефть микроорганизмы 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 3 апреля 2020 года № 186-рп "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р и Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Губернатором Челябинской области 23.03.2020 г.:

1. Министерству имущества Челябинской области (Богашов А.Е.), Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области (Алексеев Е.Б.) по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, при предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, обеспечить:

1) в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку перечисления арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату в 2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности, при необходимости, заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта.

2. Органам исполнительной власти Челябинской области по договорам аренды, заключенным подведомственными областными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями с субъектами малого и среднего предпринимательства, при предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обеспечить:

1) заключение подведомственными областными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку перечисления арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату в 2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности, при необходимости, заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта.

3. Органам исполнительной власти Челябинской области, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, направить в Министерство имущества Челябинской области информацию о реализации настоящего распоряжения в срок до 1 июля 2020 года.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер




Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией