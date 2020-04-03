Распоряжение правительства Челябинской области от 3 апреля 2020 года № 186-рп "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области"

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р и Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Губернатором Челябинской области 23.03.2020 г.:

1. Министерству имущества Челябинской области (Богашов А.Е.), Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области (Алексеев Е.Б.) по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, при предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, обеспечить:

1) в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку перечисления арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату в 2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности, при необходимости, заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта.

2. Органам исполнительной власти Челябинской области по договорам аренды, заключенным подведомственными областными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями с субъектами малого и среднего предпринимательства, при предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обеспечить:

1) заключение подведомственными областными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку перечисления арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату в 2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности, при необходимости, заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта.

3. Органам исполнительной власти Челябинской области, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, направить в Министерство имущества Челябинской области информацию о реализации настоящего распоряжения в срок до 1 июля 2020 года.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер











