Chevrolet Niva подорожала вслед за моделями Lada

АвтоВАЗ скорректировал прайс-лист на Chevrolet Niva вслед за поднятием цен на модели Lada, сообщает лада.онлайн. Однако увеличение цены на "Шниву" оказалось вдвое, а то и втрое бОльшим, чем на Lada.

Если раньше внедорожник без учёта скидок и спецпредложений можно было купить за 670 000 рублей, то теперь цена на Chevrolet Niva в начальной версии исполнения SL - от 692 000 рублей.

На 22 тысячи внедорожник подорожал и в остальных комплектациях. Самая дорогая версия модели с апреля 2020 года обойдётся в 866 000 рублей.

Формально Chevrolet Niva уже является членом семейства автомобилей Lada и даже продаётся в салонах марки. В этом году "Шнива" пройдёт рестайлинг, в ходе которого сменит эмблему Chevrolet на шильдик Lada. Прототипы автомобиля уже собраны.

Обновление вряд ли затронет техническую составляющую внедорожника, и он по-прежнему будет оснащаться 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра, 5-скоростной МКП, двуступенчатой раздаткой и постоянным полным приводом.