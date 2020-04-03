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03.04.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet Niva подорожала вслед за моделями Lada

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ скорректировал прайс-лист на Chevrolet Niva вслед за поднятием цен на модели Lada, сообщает лада.онлайн. Однако увеличение цены на "Шниву" оказалось вдвое, а то и втрое бОльшим, чем на Lada.

Если раньше внедорожник без учёта скидок и спецпредложений можно было купить за 670 000 рублей, то теперь цена на Chevrolet Niva в начальной версии исполнения SL - от 692 000 рублей.

Фото: www.wroom.ru
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На 22 тысячи внедорожник подорожал и в остальных комплектациях. Самая дорогая версия модели с апреля 2020 года обойдётся в 866 000 рублей.

Формально Chevrolet Niva уже является членом семейства автомобилей Lada и даже продаётся в салонах марки. В этом году "Шнива" пройдёт рестайлинг, в ходе которого сменит эмблему Chevrolet на шильдик Lada. Прототипы автомобиля уже собраны.

Обновление вряд ли затронет техническую составляющую внедорожника, и он по-прежнему будет оснащаться 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра, 5-скоростной МКП, двуступенчатой раздаткой и постоянным полным приводом.

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#Lada #Chevrolet