Чижов отверг обвинения в дезинформации на фоне пандемии COVID-19

В России считают "странными" и "безосновательными" обвинения в свой адрес о распространении в Европе фейковых новостей о коронавирусе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя позицию по данному вопросу нескольких членов Европарламента.

Напомним, на этой неделе евродепутаты от фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" направили руководству Евросоюза письмо с просьбой разобраться с кампанией по дезинформации о COVID-19, которую якобы проводит Россия.

"Увлечение темой так называемой российской дезинформации я отношу на счет интеллектуальной скудости тех, кто этим занимается. Наверное, здесь есть инстинктивное желание свалить все те проблемы, которые принесла нынешняя пандемия, на других", - отметил российский дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Чижова, данный документ не заслуживал бы реакции, если бы не момент, в который он появился. "Нынешняя ситуация пандемии коронавируса очевидно требует объединения сил всех государств и народов. И в такой момент увлекаться подобными сюжетами и обвинениями - явно безосновательными - более чем странно", - уверен он.