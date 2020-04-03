Facebook увеличит свой штат на 10 тысяч человек

Корпорация Facebook ищет сотрудников. О намерении дополнительно трудоустроить 10 тысяч человек в интервью телеканалу CNBC рассказала исполнительный директор компании Шерил Сэндберг. По ее словам, набирать сотрудников "агрессивным темпом" будут в течение этого года.

"Мы рассчитываем не только сохранить весь штат, но и набрать новых людей потому, что они нам нужны. Нам повезло, что мы способны на это в нынешних условиях", - цитирует Сэндберг агентство ТАСС.

Компанию Facebook в феврале 2004 года основал Марк Цукерберг вместе с тремя сокурсниками по Гарвардскому университету. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2,5 млрд пользователей. Согласно последним оценкам, около трех миллиардов человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список входят соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.