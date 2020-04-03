Глава СК поручил проверить факты спекуляций с медицинскими масками

Александр Бастрыкин велел руководителям своих региональных подразделений проверить сообщения прессы о попытках некоторых граждан заработать на эпидемии коронавируса.

Сразу в нескольких регионах - в Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан - появились люди, продающие медицинские маски, по цене, в десятки раз превышающей реальную.

Глава Следственного комитета велел "незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране".