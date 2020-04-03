Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 апреля 2020 года № 25 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. Создать Оперативный штаб по вопросам развития экономики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 (рабочую группу Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), утвердить положение о нем (приложение 1) и его состав (приложение 2).

2. Приостановить организацию и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в очной или заочной форме с проведением поквартирного обхода до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019.

3. Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) в срок до 3 апреля 2020 года внести Губернатору автономного округа предложения по установлению перечня исполнительных органов государственной власти автономного округа и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

4. Департаменту здравоохранения автономного округа, Военному комиссариату автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечить в период призыва граждан на военную службу на призывных пунктах:

4.1. Увеличение периодичности проведения уборки помещений призывной комиссии с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции.

4.2. Нахождение в помещении призывной комиссии одновременно не более 15 граждан.

5. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, Департаменту недропользования и природных ресурсов автономного округа совместно с аэропортами автономного округа до 3 апреля 2020 года разработать временную технологическую карту (схему) обслуживания пассажиров и багажа вахтовых (заказных) рейсов, исключающую контакты прилетевших пассажиров вахтовым (заказным) рейсом с пассажирами аэровокзала.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 марта 2020 года № 23 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив подпункт 8.5 пункта 8 после слов "аптечных учреждений," словами "объектов розничной торговли, реализующих устройства и средства связи,".

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 24 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив подпункт 2.1 пункта 2 после абзаца седьмого абзацем следующего содержания:

"оказания помощи гражданам в качестве добровольца (волонтера), имеющего договор с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности.".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







