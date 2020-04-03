Распоряжение главы Республики Карелия от 1 апреля 2020 года № 194-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, следующие изменения:

1) в пункте 8.4:

абзац пятый дополнить словами ", к месту парковки (стоянки) личного автомобильного транспорта";

в абзаце десятом слова "указанным в абзаце первом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации - иной документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением по месту нахождения" заменить словами "указанным в абзацах втором -восьмом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации (в том числе в загородных жилых, дачных, садовых домах) - иной документ (копию документа), удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым, дачным, садовым домом) по месту нахождения";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешается передвигаться на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта.";

2) подпункт 3 пункта 11.13 после слов "приостановить оказание" дополнить словами "косметологических услуг,";

3) пункт 11.15 после слова "Организациям" дополнить словами "(индивидуальным предпринимателям)".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







