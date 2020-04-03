Новости

В соцсетях набирает популярность "скучающий" флешмоб 13:03
Завершены работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО 13:00
Корейский флагман Hyundai Palisade появился в продаже в России 13:00
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных Covid-19 12:57
Россияне увеличили покупки витаминов и успокоительных средств 12:56
Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек 12:51
Little Big выступят с онлайн-концертом в Яндекс.Эфире 12:50
В Москве проснулись земляные лягушки 12:46
Глава Volkswagen рассекретил новый Tiguan в соцсети 12:38
В Челябинске оперные певцы дали концерт с балкона квартиры 12:32
В Коми от коронавируса скончались две женщины 12:32
В Подмосковье из-за карантина ужесточили закон о тишине 12:27
В Калмыкии число пациентов с COVID-19 выросло до семи 12:26
ЦОДД рассказал, сколько человек уехали из Москвы в конце марта 12:25
Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула 12:25
Московские светофоры в апреле будут работать по режиму выходного дня 12:24
Парламент Крыма проведет сессию на социальной дистанции 12:21
Лукашенко призвал аграриев быть активнее, а бизнес заботиться о людях 12:19
Годовая выручка видеосервисов в России выросла на 65% 12:15
Трафик по Крымскому мосту резко сократился 12:15
В Удмуртии из-за коронавируса ограничат движение между районами 12:13
У Audi, проданных в России, нашли очень опасный дефект 12:11
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области 12:11
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике 12:11
В больницу им. Филатова поступило 104 больных с подозрением на COVID-19 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 1 апреля 2020 года № 194-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, следующие изменения:

1) в пункте 8.4:

абзац пятый дополнить словами ", к месту парковки (стоянки) личного автомобильного транспорта";

в абзаце десятом слова "указанным в абзаце первом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации - иной документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением по месту нахождения" заменить словами "указанным в абзацах втором -восьмом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации (в том числе в загородных жилых, дачных, садовых домах) - иной документ (копию документа), удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым, дачным, садовым домом) по месту нахождения";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешается передвигаться на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта.";

2) подпункт 3 пункта 11.13 после слов "приостановить оказание" дополнить словами "косметологических услуг,";

3) пункт 11.15 после слова "Организациям" дополнить словами "(индивидуальным предпринимателям)".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией