Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 года № 33-УГ "Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам системы здравоохранения на период осуществления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции"

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2010 г. № 35-РЗ "Об оплате труда отдельных категорий работников", Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - учреждение):

а) осуществляющим деятельность в условиях повышенной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, имеющим непосредственный контакт с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также работающим с биологическим материалом, полученным от указанных лиц, и осуществляющим работу в комплектах специальной защитной одежды в условиях возможного заражения новой коронавирусной инфекцией, в следующих размерах:

50 000 рублей - врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием;

30 000 рублей - среднему медицинскому персоналу;

25 000 рублей - младшему медицинскому персоналу и прочему персоналу;

б) обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в следующих размерах:

30 000 рублей - врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием;

25 000 рублей - среднему медицинскому персоналу;

20 000 рублей - младшему медицинскому персоналу и прочему персоналу.

2. Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на установление в соответствии с настоящим Указом ежемесячных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, устанавливается локальным актом учреждения, согласованным с Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, за счет бюджетных и внебюджетных источников.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







