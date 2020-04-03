Kia начала продажи новой спецверсии своих моделей

В России стартовали продажи Kia Rio, Cerato и Sportage в футбольной спецверсии, посвящённой Лиге Европы УЕФА. Традиционно такие машины оснащены богаче, чем в стандартных комплектациях, и предлагаются, как заявляет автопроизводитель, по выгодной цене.

Rio и Rio X-Line созданы на базе комплектации Luxe и оснащены светодиодными фонарями, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, задними дисковыми тормозами, камерой заднего вида и датчиками света. Салон отделан искусственной кожей с красной прострочкой, установлена мультимедиа с дисплеем 7 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Kia Rio и Rio X-Line в спецверсии доступны со 123-сильным мотором (МКП или "автомат") по цене от 939 900 и 994 900 рублей соответственно.

В основе "футбольного" Kia Sportage лежат исполнения Comfort c 2-литровым мотором и АКП (тип привода - на выбор) и Prestige с мотором 2.4 литра, "автоматом" и 4WD. Кроссовер получил LED-оптику, датчик света, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и сервисами Яндекс.Авто. Цена на Kia Sportage - от 1 670 900 рублей - за версию с мотором 2.0 литра, АКП и передним приводом, версия 4WD обойдётся в 1 750 900 рублей, Sportage с двигателем 2.4 литра - от 1 860 900 рублей.

Cerato, посвящённый Лиге Европы, со 128-сильным мотором 1.6 литра стоит 1 229 900 рублей, со 150-сильным 2-литровым мотором - 1 269 900 рублей. Диски - стальные, на 16 дюймов, с полноразмерными колпаками, в список опций включены датчик света, задние датчики парковки, круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, климат-контроль, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла, руль с подогревом, приборная панель Supervision.

Все модели линейки УЕФА также получили отличительный бейдж, брендированные дорожный набор и комплект ковриков.

Продажи автомобилей уже стартовали во всех дилерских центрах Kia в России.