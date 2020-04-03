Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.04.2020 18:30
Рубрика: Легковые авто

Kia начала продажи новой спецверсии своих моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В России стартовали продажи Kia Rio, Cerato и Sportage в футбольной спецверсии, посвящённой Лиге Европы УЕФА. Традиционно такие машины оснащены богаче, чем в стандартных комплектациях, и предлагаются, как заявляет автопроизводитель, по выгодной цене.

Rio и Rio X-Line созданы на базе комплектации Luxe и оснащены светодиодными фонарями, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, задними дисковыми тормозами, камерой заднего вида и датчиками света. Салон отделан искусственной кожей с красной прострочкой, установлена мультимедиа с дисплеем 7 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Kia Rio и Rio X-Line в спецверсии доступны со 123-сильным мотором (МКП или "автомат") по цене от 939 900 и 994 900 рублей соответственно.

Фото: Пресс-служба Hyundai
Корейский флагман Hyundai Palisade появился в продаже в России

В основе "футбольного" Kia Sportage лежат исполнения Comfort c 2-литровым мотором и АКП (тип привода - на выбор) и Prestige с мотором 2.4 литра, "автоматом" и 4WD. Кроссовер получил LED-оптику, датчик света, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и сервисами Яндекс.Авто. Цена на Kia Sportage - от 1 670 900 рублей - за версию с мотором 2.0 литра, АКП и передним приводом, версия 4WD обойдётся в 1 750 900 рублей, Sportage с двигателем 2.4 литра - от 1 860 900 рублей.

Cerato, посвящённый Лиге Европы, со 128-сильным мотором 1.6 литра стоит 1 229 900 рублей, со 150-сильным 2-литровым мотором - 1 269 900 рублей. Диски - стальные, на 16 дюймов, с полноразмерными колпаками, в список опций включены датчик света, задние датчики парковки, круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, климат-контроль, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла, руль с подогревом, приборная панель Supervision.

Все модели линейки УЕФА также получили отличительный бейдж, брендированные дорожный набор и комплект ковриков.

Продажи автомобилей уже стартовали во всех дилерских центрах Kia в России.

Большие зазоры кузова, сломанные детали. Профессионал изучил Tesla
Коронавирусу назло: в Пекине все-таки пройдет автосалон
#Kia