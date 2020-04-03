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3 апреля 2020 г.

Указ губернатора Красноярского края от 2 апреля 2020 года № 76-уг "О мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края при предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановляю:

1. Краевому государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - учреждение) обеспечить:

предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи заявителей, оформленных на прием до момента вступления в силу настоящего указа;

с 8 апреля 2020 года работу "дежурных окон" при предоставлении государственных и муниципальных услуг по предварительной записи в соответствии с перечнем социально значимых услуг, утвержденным Правительством Красноярского края, за исключением случаев возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения (при условии отсутствия возможности получения услуги в электронном виде);

бесперебойную работу "горячей линии" 8-800-200-3912 учреждения;

обеспечение дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты сотрудников учреждения;

соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2. Правительству Красноярского края в срок до 3 апреля 2020 года утвердить перечень социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам по предварительной записи в режиме "дежурного окна".

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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