Новости

Москвичи записали видеорассказы о своем городе 10:02
Фрегат "Сметливый" вошел в книгу рекордов Вооруженных Сил РФ 10:02
В апреле омский аэропорт не будет принимать международные рейсы 09:57
В два курских города запретили свободный въезд из-за коронавируса 09:56
Москвичи помогут реформировать систему госуслуг 09:55
Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля 09:45
Трамп оценил российскую помощь 09:41
В Казани задержали торговцев справками для выхода из самоизоляции 09:40
В Москве от коронавируса выздоровели еще 28 пациентов 09:38
В Бурятии начали ремонтировать аппараты ИВЛ 09:37
Видео: сидя на карантине, американец отправил за едой свою Tesla 09:30
В Сахалинской области продлили действие режима самоизоляции 09:18
В Киргизии от COVID-19 скончался первый больной 09:13
Land Rover проверит Defender российскими дорогами и климатом 09:06
В Приамурье из-за COVID-19 активизировались мошенники 09:05
Интересы россиян на первой нерабочей неделе изучили аналитики 08:55
Вучич: Пик эпидемии коронавируса ожидается в Сербии до середины апреля 08:54
Чечня первой в стране ввела комендантский час 08:52
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом 08:51
В Хабаровске трех человек оштрафовали за нарушение карантина 08:48
Врачи свердловской клиники неврозов перешли на онлайн-консультации 08:46
КЧР направила помощь для находящихся на самоизоляции жителей Ингушетии 08:31
Власти Казахстана рассказали о новых случаях заражения коронавирусом 08:28
В больнице Магнитогорска умер ребенок, пострадавший при взрыве в доме 08:24
Нурмагомедов: Я готов драться с Фергюсоном в апреле 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 апреля 2020 г.

Закон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3828 "О внесении изменений в статью 9.1 Закона края "Об административных правонарушениях"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

Статья 1

Внести в статью 9.1 Закона края от 2 октября 2008 года № 7-2161 "Об административных правонарушениях" (Наш Красноярский край, 2008, 21 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 18 мая 2009 года, № 25 (321); Наш Красноярский край, 2009, 31 июля; 2010, 19 января; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 марта 2010 года, № 10 (381); Наш Красноярский край, 2010, 23 июля; 2011, 25 марта, 23 ноября; 2012, 4 июля, 28 декабря; 2013, 17 апреля, 27 декабря; 2014, 26 марта, 25 июня, 15 октября, 24 декабря; 2015, 4 марта, 18 марта, 1 апреля, 15 июля, 30 декабря; 2016, 8 июня, 29 июня, 7 декабря; 2017, 24 мая, 28 июня; 2018, 16 мая, 25 июля, 26 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 26 декабря 2018 года, 5 апреля 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 15 мая; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 31 мая 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 19 июня; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 17 октября 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 20 ноября) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

2) дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

"Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией