Закон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3828 "О внесении изменений в статью 9.1 Закона края "Об административных правонарушениях"

Статья 1

Внести в статью 9.1 Закона края от 2 октября 2008 года № 7-2161 "Об административных правонарушениях" (Наш Красноярский край, 2008, 21 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 18 мая 2009 года, № 25 (321); Наш Красноярский край, 2009, 31 июля; 2010, 19 января; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 марта 2010 года, № 10 (381); Наш Красноярский край, 2010, 23 июля; 2011, 25 марта, 23 ноября; 2012, 4 июля, 28 декабря; 2013, 17 апреля, 27 декабря; 2014, 26 марта, 25 июня, 15 октября, 24 декабря; 2015, 4 марта, 18 марта, 1 апреля, 15 июля, 30 декабря; 2016, 8 июня, 29 июня, 7 декабря; 2017, 24 мая, 28 июня; 2018, 16 мая, 25 июля, 26 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 26 декабря 2018 года, 5 апреля 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 15 мая; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 31 мая 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 19 июня; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 17 октября 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 20 ноября) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

2) дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

"Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







