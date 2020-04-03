Закон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3843 "О внесении изменений в Закон края "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Статья 1

Внести в Закон края от 10 февраля 2000 года № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Красноярский рабочий, 2000, 29 февраля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 13 июня 2005 года, № 25 (68); 17 июля 2006 года, № 27 (120); 30 октября 2007 года, № 49 (201); 27 октября 2008 года, № 54 (275); 6 июля 2009 года, № 34 (330); Наш Красноярский край, 2010, 31 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 июня 2011 года, № 32 (473); 29 октября 2012 года, № 50 (562); 30 сентября 2013 года, № 40 (615); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 23 июня 2014 года; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 1 мая 2015 года, № 16 (696); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 13 июля 2015 года, 27 ноября 2015 года, 11 мая 2016 года, 23 июля 2018 года; Наш Красноярский край, 2018, 25 июля) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 после слова "катастрофы," дополнить словами "распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,";

2) главу I дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

"Статья 7.1. Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории края или отдельных муниципальных образований края граждане и организации обязаны исполнять правила поведения, установленные Губернатором края в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и настоящим Законом.

2. Правила, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут включать:

а) ограничение въезда и выезда в населенные пункты и (или) муниципальные образования края;

б) ограничение времени работы или приостановление деятельности образовательных, культурно-развлекательных, спортивных и иных организаций с массовым пребыванием людей;

в) требование к гражданам не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту (от места) работы (для работающих в организациях, деятельность которых не ограничена на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации), приобретения товаров, работ, услуг и иных определенных Губернатором края случаев;

г) требование о соблюдении в общественных местах, организациях, обслуживающих граждан, на общественном транспорте дистанции между гражданами (социальное дистанцирование);

д) ограничение работы общественного транспорта;

е) иные требования к гражданам и организациям, связанные с обеспечением безопасности и защитой прав граждан в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории края.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи правила не могут ограничивать деятельность организаций по оказанию медицинской помощи, деятельность органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, правоохранительных и иных органов, деятельность которых непосредственно направлена на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан.

4. В случае введения Правительством Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, во исполнение правил поведения, установленных Правительством Российской Федерации, Губернатор края с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории края или угрозы ее возникновения вправе устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения. Указанные дополнительные правила устанавливаются с учетом требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи.";

3) статью 9.1 дополнить словами ", а также обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в соответствии со статьей 7.1 настоящего Закона".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







