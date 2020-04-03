Закон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3846 "О внесении изменения в Закон края "Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Статья 1

Внести в Закон края от 1 ноября 2012 года № 3-672 "Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 19 ноября 2012 года, № 54 (566); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 29 декабря 2015 года; Наш Красноярский край, 2016,

1 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 27 декабря 2017 года) изменение, дополнив статьей 3.3 следующего содержания:

"Статья 3.3. Ограничение розничной продажи алкогольной продукции на территории края

В дополнение к ограничениям, установленным статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", на территории края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 8 часов до 10 часов и с 18 часов до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и действует до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







