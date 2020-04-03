Постановление администрации Курской области от 3 апреля 2020 года № 342-па "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Курской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ) Администрация Курской области постановляет:

1. Определить, что к организациям, на которых не распространяется Указ, относятся организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Курской области, и обеспечивающие функционирование этих органов (далее - организации).

2. Организациям исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование указанных органов исполнительной власти Курской области.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



