Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Новости

В соцсетях набирает популярность "скучающий" флешмоб 13:03
Завершены работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО 13:00
Корейский флагман Hyundai Palisade появился в продаже в России 13:00
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных Covid-19 12:57
Россияне увеличили покупки витаминов и успокоительных средств 12:56
Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек 12:51
Little Big выступят с онлайн-концертом в Яндекс.Эфире 12:50
В Москве проснулись земляные лягушки 12:46
Глава Volkswagen рассекретил новый Tiguan в соцсети 12:38
В Челябинске оперные певцы дали концерт с балкона квартиры 12:32
В Коми от коронавируса скончались две женщины 12:32
В Подмосковье из-за карантина ужесточили закон о тишине 12:27
В Калмыкии число пациентов с COVID-19 выросло до семи 12:26
ЦОДД рассказал, сколько человек уехали из Москвы в конце марта 12:25
Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула 12:25
Московские светофоры в апреле будут работать по режиму выходного дня 12:24
Парламент Крыма проведет сессию на социальной дистанции 12:21
Лукашенко призвал аграриев быть активнее, а бизнес заботиться о людях 12:19
Годовая выручка видеосервисов в России выросла на 65% 12:15
Трафик по Крымскому мосту резко сократился 12:15
В Удмуртии из-за коронавируса ограничат движение между районами 12:13
У Audi, проданных в России, нашли очень опасный дефект 12:11
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области 12:11
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике 12:11
В больницу им. Филатова поступило 104 больных с подозрением на COVID-19 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 12:49
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Текст: Ксения Колесникова
Регионы сами будут определять режим работы школ, детских садов и колледжей. При этом губернаторы будут устанавливать его на территориях, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире "ВКонтакте".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, указом президента работа школ напрямую не останавливается. И так как сейчас практически вся страна находится на режиме самоизоляции, большинство школ могут продолжить работу с 6 апреля дистанционно, с применением цифровых ресурсов.

Фото: iStock
Опрос: У учителей стало больше работы "на удаленке"

- Главы субъектов должны составить списки муниципалитетов, образовательных организаций, согласовать эти списки, где вводятся ограничения на работу учреждений, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - Образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся. Также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах.

Сейчас регионы делают очень многое для того, чтобы организовать этот процесс - в том числе обеспечивают учителей необходимой техникой, обучают их работе в "цифре".

- Никто не будет оставлен на второй год просто так. Только если будут плохие отметки. Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год. Мы мобилизуем все ресурсы, компании мобильной связи, компании, предоставляющие контент, чтобы предоставить доступ ко всем ресурсам, - подчеркнул Глушко.

Общество Образование Власть Работа власти Регионы Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин объявил апрель нерабочим
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно