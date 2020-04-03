Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Регионы сами будут определять режим работы школ, детских садов и колледжей. При этом губернаторы будут устанавливать его на территориях, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире "ВКонтакте".

По его словам, указом президента работа школ напрямую не останавливается. И так как сейчас практически вся страна находится на режиме самоизоляции, большинство школ могут продолжить работу с 6 апреля дистанционно, с применением цифровых ресурсов.

- Главы субъектов должны составить списки муниципалитетов, образовательных организаций, согласовать эти списки, где вводятся ограничения на работу учреждений, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - Образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся. Также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах.

Сейчас регионы делают очень многое для того, чтобы организовать этот процесс - в том числе обеспечивают учителей необходимой техникой, обучают их работе в "цифре".

- Никто не будет оставлен на второй год просто так. Только если будут плохие отметки. Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год. Мы мобилизуем все ресурсы, компании мобильной связи, компании, предоставляющие контент, чтобы предоставить доступ ко всем ресурсам, - подчеркнул Глушко.