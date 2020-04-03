Указ главы Республики Мордовия от 3 апреля 2020 года № 95-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также в целях усиления мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Мордовия режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Станция скорой медицинской помощи" по телефону 8 (800) 100-46-60;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности;

3) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Обязать неработающих граждан в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому (по месту пребывания), а также воздержаться от посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

4. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

5. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия:

1) отменить командировки на территории иностранных государств и внутри Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней необходимостью;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной Температурой;.

3) организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с признаками респираторных инфекций;

4) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

8) установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях.

6. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), через средства массовой информации;

3) разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

8. Временно приостановить:

1) проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

9. Временно с 28 марта по 30 апреля 2020 г. включительно приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

10. Приостановить с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно предоставление государственных услуг и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Мордовия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

11. Временно приостановить государственную регистрацию заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС.

Министерству юстиции Республики Мордовия обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

12. Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указа.

13. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия, с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. включительно:

обеспечить осуществление образовательной деятельности и реализацию образовательных программ с неукоснительным соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) преимущественно в дистанционном режиме работы с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование этих организаций.

14. Правительству Республики Мордовия исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Мордовия определить организации, на которые не распространяется режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, установленный Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

15. Администрации Главы Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

16. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте);

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

4) обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Приложение к Указу Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Ткань.

25. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

26. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

27. Похоронные принадлежности.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







