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3 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Московской области от 3 апреля 2020 года № 173-ПГ "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.
Вступает в силу 3 апреля 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и, учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Московской области, постановляю:

1. Установить с 04.04.2020 по 30.04.2020 нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы) государственным гражданским служащим Московской области и работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области (далее - сотрудники государственных органов Московской области), за исключением сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование центральных исполнительной органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области (далее - государственные органы Московской области).

2. Руководителям государственных органов Московской области до 03.04.2020:

1) издать правовой акт, определяющий на период с 04.04.2020 по 30.04.2020:

перечень сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование соответствующих государственных органов Московской области;

перечень сотрудников государственных органов Московской области, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы);

2) представить в Администрацию Губернатора Московской области сведения о численности сотрудников государственных органов Московской области, осуществляющих профессиональную служебную деятельность (работающих) в период с 04.04.2020 по 30.04.2020.

3. Выплата денежного содержания (заработной платы) производится в обычном размере в период с 04.04.2020 по 30.04.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье"^ размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области А.А. Чупракова.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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