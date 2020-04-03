Постановление правительства Новосибирской области от 3 апреля 2020 года № 101-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в пункт 3 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3) гражданам, прибывшим в Новосибирскую область из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области авиатранспортом, обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области, передавать сведения о своем прибытии в место назначения на территории Новосибирской области, месте, датах пребывания в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, контактную информацию на "горячую линию", организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112;".

2. В абзаце "г" подпункта 4 слова "в подпункте 3" заменить словами "в подпунктах 3, 3.2, 3.3".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







