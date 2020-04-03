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3 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Новосибирской области от 2 апреля 2020 года № 106-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп"

В целях выполнения подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р:

Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости" следующее изменение:

дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Печатные средства массовой информации.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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