Распоряжение правительства Новосибирской области от 3 апреля 2020 года № 109-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп"

В целях выполнения подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р:

Внести в распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости" следующее изменение:

дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения)".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







